Wachtwoord...

Had ik het vorige week over mn laptop en de printer. Dat op het moment dat je even snel iets wil printen of snel iets wil schrijven er allerlei obstakels op je pad komen waardoor je veel langer werk hebt dan dat je zo tussen neus en lippen maar wat doet voor de aardigheid. Onzin natuurlijk, dat lijkt maar zo, alleen omdat je iets snel wil doen. Ga maar eens voor de lol een minuut wachten instellen, lijkt veel langer omdat je er op zit te wachten tot die minuut om is.

Maar vorige week was het dus de laptop en de printer. Maar koop maar eens een nieuwe telefoon en je moet je simkaart verwisselen enz... Je zou toch zeggen: stelt niks voor. Nou, bij mij wel hoor. Het begint al met die oude simkaart er uit te halen. Tjeetje mina, wie verzint dat die dingen zo klein moeten zijn. Je moet er een pincet bij hebben om dat ding er uit te halen. Als je die simkaart er uit hebt moet het ding in de andere telefoon. Hij past erbij, zo snugger was ik nog wel om dat te checken, dus hup, die simkaart in de nieuwe telefoon. Och jeetje, er zijn twee van die kleine gleufjes waar een simkaart in past. Was het nu nummer 1 of nummer 2 waar ie in zat, of zou het niks uitmaken ? Ik doen m maar in nummer 1, als het niet goed is zal de telefoon wel tegenstribbelen denk ik. Jaaa... het gaat goed. Dan instellen, makkie denk ik. Nederlands moet ik op klikken. Wat een gekke letters trouwens, mn oude telefoon was heel anders. Nou ja, eerst maar niet op letten, gewoon verder gaan, die letters wennen vanzelf wel. Dan krijg ik iets aparts, ik moet iets van NPA instellen.. geloof ik. Ik weet niet wat ik moet doen. Dan zegt de telefoon dat ik een code krijg per email en die code moet ik invullen. Maar eerst word er gevraagd om mijn emailadres en dan komt het : WACHTWOORD. Het wachtwoord van wat en wie ?

Als ik ergens allergisch voor ben zijn het wachtwoorden. Dat is ook een complot om mij dwars te bomen. Ik weet zeker dat ik maar 1 wachtwoord heb voor allelei dingen en toch is het wachtwoord elke keer niet goed. Het slaat echt nergens op. Nou ja, dan komt natuurlijk de mededeling : wachtwoord vergeten? Nou nee hoor, maar een stille kracht veranderd ze achter mijn rug om, heel eng. Maar ja, wat moet ik? Ik klik maar op wachtwoord vergeten. Ik krijg per email een code en daarmee kan ik een nieuw wachtwoord instellen. Oké. Ondertussen al een uur verstreken. Wonder boven wonder lukt het met de code,s en start mijn telefoon op. Ik doe eerst het belangrijkste. Wordfeud. Tsja, wat je belangrijk vind zul je zeggen. Ach, ik moet toch ergens beginnen. Maar het schijnt dat ik daar ook een wachtwoord voor heb. Grrrrr.... Weer een email dus, want ja, ook dat wachtwoord is verdwenen. Oké, wordfeud klaar, even uitproberen. Gelukt!! Whatsapp is ook belangrijk. Dat lukt ook nog. Maar ik moet al mijn contacten opnieuw invoeren. Met telefoonnummer. Tjeetje, kan dat niet anders ? Ik kijk eens op mijn laptop naar instructies om telefoonnummers e.d van de ene telefoon naar de andere telefoon te transporteren. Het kan wel dus. Maar ik word al moe als ik er naar kijk.En dan zijn er natuurlijk nog veel meer bestanden die ik wil transporteren, ook mijn foto,s natuurlijk.

En ik denk dat ik morgen maar verder kijk hoe of wat. Koppijn krijg ik er van. Eerst er maar een nachtje over slapen. Het gekke is dat ik s,avonds een whatsapp krijg van mijn kleindochter van 16. Ja, ja op mijn nieuwe telefoon. Wonder he. Maar ik dwaal af. Mijn kleindochter die vandaag dus wil komen eten. Zou dat ook een stille kracht zijn die daar voor zorgt, want als iemand weet hoe alles moet met zo,n telefoon is zij het wel. Dus ik wacht lekker tot zij er is, ik koop haar om met donuts , daar is ze gek op. En ik kijk gewoon even niet meer naar de telefoon om. Ik kan wordfeud doen, en verder laat ik de boel de boel. Alles komt goed . Jippie !!!! Het is zo etenstijd.